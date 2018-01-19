Общество

Многодетный отец, общественник из Пскова Андрей Семенов принял участие в первом заседании Совета отцов

Многодетный отец, общественник, председатель сообщества «Поколение», соорганизатор Благотворительного марафона «Добрый Псков» и организатор благотворительного фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов принял участие в первом заседании Совета отцов – общественной организации, созданной при детском омбудсмене РФ. Как он сообщил корреспонденту Псковской Ленте Новостей, он был приглашен в исполнительный комитет председателем совета Андреем Коченовым.

По данным РАПСИ, участников заседания поприветствовала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. «Среди участников заседания и чиновники, и спортсмены, и общественные деятели, и деятели культуры, и все они, прежде всего, отцы. Самое непоправимое совершается тогда, когда те, кто принимают решения, перестают быть родителями, матерями и отцами. Сегодня мы собрались, чтобы объединить усилия в деле созидания нашего будущего и защиты детства. Приоритет личного участия в жизни ребенка всегда побеждает несовершенство нормативных документов, пробелы в законодательстве и неточные решения в структурных и системных моментах. Сегодняшние дети – это, прежде всего, будущие родители», – отметила она.



По словам председателя Общественного совета при федеральном уполномоченном Андрея Коченова, важнейшими задачами страны в нестоящее время являются народосбережение и укрепление института семьи, а их приоритетными решениями – воспитание и образование российских детей.



«Особая роль в этом вопросе отводится именно отцам, которые должны обеспечивать благополучие и безопасность детей. Если бы все отцы России брали на себя ответственность хотя бы за свою семью, то проблемы детской преступности, подросткового суицида, наркомании и алкоголизма стали бы в разы меньше», – сказал Коченов, добавив, что в настоящее время в России большое количество детей воспитывается в неполных семьях без отцов, в связи с чем одна из важнейших задач Совета – возрождение института наставничества.

Свое мнение по поводу роли отцов в воспитании детей высказали говорит Герой России, трехкратный олимпийский чемпион и многодетный отец Александр Карелин, депутат Госдумы Юрий Швыткин, Герой Советского Союза, генерал-майор, основатель спецподразделения ФСБ России «Альфа» Геннадий Зайцев, режиссер, актер и многодетный отец Николай Бурляев.