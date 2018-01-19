Общество

Преподаватель Псковского кооперативного техникума выступит экспертом на чемпионате «Молодые профессионалы» в Смоленской области

Преподаватель Псковского кооперативного техникума Светлана Петрова примет участие в III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Смоленской области, который пройдет с 12 по 16 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном управлении образования Псковской области, Светлана Петрова выступит в качестве независимого эксперта по компетенции «Предпринимательство». «Полученный опыт поможет ей лучше справиться с ролью регионального эксперта на площадке Псковской области», - отметили специалисты.

Напомним, Псковская область впервые присоединилась к международному движению Worldskills International в 2016 году, а первый региональный чемпионат прошел в марте прошлого года. Тогда в поварском мастерстве соревновались семь молодых специалистов - учащихся профессиональных учебных заведений региона. В этом году число компетенций в региональном чемпионате будет увелично до пяти.

Worldskills International - это международное некоммерческое движение. Его целью является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. В рамках движения организовываются и проводятся конкурсы профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Оператором конкурсов на территории России является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы», учрежденный правительством РФ совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов.