Общество

В честь юных псковичей прогремел полуденный выстрел в Петропавловской крепости

18 января закончилась новогодняя поездка, организованная для детей сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или пострадавших в ходе исполнения служебных обязанностей. Посещение культурной и сказочной столиц – подарок от Стратегического партнерства «Северо-Запад» и аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы поездки, дети из Псковской области также вошли в число участников социального проекта «Великий Устюг».

Поездка детей сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или получивших ранение в ходе несения службы, длилась пять дней. 13 января ребята прибыли в Санкт-Петербург из регионов Северо-Западного федерального округа. 14 января участники проекта «Великий Устюг» встретились с представителями аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и команды партнерства. Ребятам были вручены подарки, главным из которых стал полуденный выстрел в Петропавловской крепости, прозвучавший в их честь.

15 января делегаты из регионов СЗФО централизовано выдвинулись в вотчину Деда Мороза, куда прибыли утром 16 января. В программе - знакомство со сказочными персонажами, стоящими на службе зимнего волшебника, экскурсия по владениям Деда Мороза и, конечно, личное знакомство с хозяином вотчины.

17 января участники проекта «Великий Устюг» отправились знакомиться с почтовой службой Деда Мороза, посетили рождественское представление, узнали историю вологодских храмов, украшающих великоустюжскую землю, поучаствовали в мастер-классах по созданию кукол-берегинь и украшений из бересты. Еще ребятам разрешили сесть на трон Деда Мороза, который исполняет желания.