Общество

Возможность возврата приграничным районам области полномочий по распоряжению земельными участками обсудили в Псковском областном Собрании

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Яникова в Собрании прошло рабочее совещание по вопросу целесообразности возврата приграничным районам области полномочий по распоряжению земельными участками – с такой законодательной инициативой в региональный парламент обратилось Собрание депутатов Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

К участию в дискуссии по проблеме, поднятой муниципалитетом, Владимир Яников пригласил автора законопроекта – председателя представительного органа района Андрея Неофитова, председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Ларису Васильеву, заместителя председателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Льва Шлосберга, председателя Государственно-правового комитета администрации области Андрея Карпова и руководителя правового управления Собрания Любовь Цибулькину.

«Сначала давайте выслушаем точку зрения инициаторов», - предоставил слово председателю районного собрания депутатов Владимир Яников.

«С 2016 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории нашего района были переданы на областной уровень, что, по нашему мнению, привело к сокращению числа заключённых договоров купли-продажи и аренды земли, и как следствие, уменьшению доходов местного бюджета», - аргументировал позицию муниципальных депутатов Андрей Неофитов. Кроме того, по его словам, поступают жалобы от граждан на неудобства, связанные с оформлением документов.

Владимир Яников сообщил участникам совещания, что позицию Псковского района разделяют и другие муниципалитеты – депутат направил запросы главам приграничных районов, руководители муниципалитетов выступили за возврат органам местного самоуправления «земельных» полномочий.

«Игнорировать мнение районов мы не можем, - подчеркнул парламентарий. - Возникает закономерный вопрос: а правильно ли мы сделали, что передали полномочия? Необходимо очень внимательно проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать выводы».

Депутат поинтересовался у руководителя госкомитета по имущественным отношениям Ларисы Васильевой, намного ли усложнилась процедура оформления документов с передачей полномочий в область?

«Сроки существенно не увеличились, а вот количество судебных исков по земельным вопросам сократилось в разы, - сказала специалист. – Очевидный плюс в том, что появилось единообразие в подходе, потому что раньше была разношёрстная практика: в каждом районе был свой «царь» и свои порядки». Лариса Васильева допустила возможность возврата полномочий в будущем, но «с жесточайшим контролем со стороны областной администрации».

Юридические аспекты разъяснила начальник правового управления Любовь Цибулькина. Согласно федеральному законодательству перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного органа государственной власти субъекта РФ – это значит, что следуя букве закона, вернуть муниципалитетам полномочия по распоряжению землёй возможно только с 2020 года. На это же обстоятельство в правовом заключении на законопроект обратила внимание прокуратура области.

«Даже если Собрание примет такой закон, вступление его в силу должно быть отсрочено на два года», - пояснила юрист.

«Тогда нет смысла сейчас принимать: за два года может многое измениться, в том числе и федеральное законодательство», - сказал в ответ Андрей Неофитов.

«Главная проблема – всё-таки волокита при оформлении документов или падение доходов бюджета?» - попросил разъяснений Лев Шлосберг.

«В совсем недалёком прошлом – это была волокита, но с нормализацией работы МФЦ острота этой проблемы снята, - признал председатель Собрания Псковского района. – А вот падение доходов – это факт».

Участники совещания заметили, что представленных цифр недостаточно для объективной оценки финансовой ситуации и предложили муниципалитету провести анализ поступлений от продажи и аренды земли. Андрей Неофитов согласился с обоснованностью прозвучавшей рекомендации.

В ходе дальнейшей дискуссии также были затронуты вопросы, связанные с возникающими проблемами при разработке документов территориального планирования и нехваткой квалифицированных кадров.

Рассмотрение проекта закона, внесённого собранием депутатов Псковского района, состоится на ближайшей сессии регионального парламента.