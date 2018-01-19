Общество

Областные депутаты рассмотрят вопрос об утрате силы закона о предоставлении в собственность участков в садоводствах

Областной закон, действующий с июня 2013 года, «О предоставлении в собственность граждан земельных участков, расположенных на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, из земель, находящихся в муниципальной собственности», предлагается признать утратившим силу.

Соответствующий законопроект, разработанный Государственным комитетом Псковской области по имущественным отношениям, поступил на рассмотрение в Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен исключительно в целях приведения региональной нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями федерального законодательства - региональный закон был разработан на основании статьи Земельного кодекса РФ, которая утратила свою силу.

Право граждан на однократное бесплатное приобретение земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность сохраняется. Порядок и условия предоставления земельных участков прописан в статье 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»: до 31 декабря 2020 года члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан имеют право независимо от даты вступления в члены указанного объединения приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно.

Также в федеральном законе указано, что право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного наследуемого владения находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан до дня введения в действие Земельного кодекса РФ, сохраняются.