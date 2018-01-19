Общество

Толщина льда на Ловати на территории Великих Лук не превышает 10 см

Комитет ГО, ЧС и МР администрации города Великие Луки напоминает горожан о запрете выхода на лед. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, по результатам проведенного специалистами поисково-спасательного отряда в городе Великие Луки АСС ПО ГКУ ПО «управление ОД в ЧС» мониторинга толщина льда на реке Ловать в городской черте составляет не более 8-10 см, в отдельных местах напротив военкомата - около 4 см.

«Это доказывает, что лед тонкий и представляет опасность для горожан. Несоблюдение правил безопасного поведения на льду может обернуться бедой, - отметили в комитете. - Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы все закончилось печально».

Также комитет напоминает, что на территории города Великие Луки действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Великие Луки от 05.12.2017 № 18.