Общество

В Псковской областной больнице прошли первые лапароскопические операции по снижению веса

Псковские врачи продолжают осваивать новые методы и технологии оперативной хирургии. Очередной профессиональный шаг - операции по снижению веса с использованием лапароскопа. Как сообщили пятницу, 19 января, псковские специалисты вместе с петербургскими коллегами провели три таких хирургических вмешательства на базе Псковской областной клинической больницы.

Как рассказал заместитель главного врача по хирургии Игорь Дитрих, операции по снижению веса проводятся в регионе уже на протяжении 20 лет, но сегодняшний случай - уникальный. «Это первая операция в Псковской области, которая выполняется не полосным методом, а через небольшое отверстие. Она является малоинвазивной и малотравматичной. Уже через два часа после операции пациент самостоятельно встает и может ходить», - рассказал он.

По словам врача, ожирение - бич современности. В Псковской области почти каждый третий житель страдает этим заболеванием. «Людей, которым эти операции показаны, достаточно много, но кто-то боится, кто-то просто не хочет. В среднем мы проводим 10–15 вмешательств в год. Надеюсь, что потенциальные пациенты узнают о новом щадящем методе, и количество обращений увеличится» - сказал хирург.

В свою очередь руководитель центра комплексного лечения ожирения и метаболических нарушений городской больницы имени Святого Георгия в Санкт-Петербурге Мария Соловьева заметила, что еще недавно ожирение было противопоказанием к лапароскопии. «В настоящее время - это выбор. Преимущества лапароскопии очевидны, и мы видим это каждый день в нашей практике. Такая операция позволяет уменьшить риски послеоперационных осложнений, например, тромбоэмболии, пневмонии и других», - рассказала она.

Операции по снижению веса делают только по медицинским показателям. Средняя продолжительность оперативного вмешательства - от 1,5 до 2-х часов. Сегодня хирурги сделали одному из пациентов мини-гастрошунтирование - это операция, при которой желудок разделяется на две части и производится реконструкция желудочно-кишечного тракта. Часть тонкого кишечника (в среднем 2 - 2,5 метра), отвечающая за всасывание жиров, исключается из процесса пищеварения. «Это дает хороший результат на снижение веса и облегчает протекание сахарного диабета и других заболеваний, которые обычно сопровождают ожирение», - добавили специалисты.