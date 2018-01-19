Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области отметили профессиональный праздник

Сотрудники отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области отметили свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, началом пути конвойной службы в России послужил указ императора Александра III от 20 января 1886 года, которым было предписано сформировать конвойные команды для сопровождения арестантов. Сегодня состоялось торжественное построение личного состава отдела и принятие присяги новобранцев, пришедших на службу в отдел по конвоированию. Перед лицом руководства и своих коллег они дали торжественную клятву служить Отечеству.
После принятия присяги наиболее отличившиеся сотрудники были награждены ведомственными медалями и почетными грамотами. Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев подчеркнул, что в уголовно-исполнительной системе области отдел по конвоированию занимает особое место и несколько лет является одним из лучших подразделений по конвоированию среди других регионов Российской Федерации.
В настоящее время, как и на протяжении многих лет, руководит отделом полковник внутренней службы Анатолий Русяев. Сам отдел по конвоированию псковской уголовно-исполнительной системы приступил к выполнению возложенных обязанностей с 1 января 1999 года и на сегодняшний день с честью выполняет задачи по конвоированию по плановым железнодорожным и автодорожным маршрутам, осуществляет встречное, сквозное и особое конвоирование.
Сотрудники подразделения не раз доказывали свой профессионализм, благодаря чему по итогам 2008, 2012, 2014 и 2015 годов. Отдел по конвоированию УФСИН России по Псковской области занимал первое место в смотре-конкурсе памяти генерал-майора внутренней службы С.П. Коровинского на лучшее специальное подразделение УИС по конвоированию.
За 19 лет существования отдела по конвоированию было назначено более 9 тысяч караулов - более 500 караулов ежегодно, которыми отконвоировано более 175 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Итог деятельности этих лет: за все время существования подразделения в нем не было допущено ни одного побега из-под охраны, преступлений, чрезвычайных происшествий, нарушений законности, утраты или хищения оружия.