Общество

Почти полмиллиона штрафов выписано в Псковской области из-за покушений на объекты культурного наследия

Почти полмиллиона штрафов выписано в Псковской области из-за покушений на объекты культурного наследия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Она подчеркнула, что минувший год был очень насыщенный. Структурно 2017 год для комитета был похож на предыдущий - подведомственными ему остались прежние учреждения.

В 2017 году комитетом было проведено 27 проверок, 35 мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия. Выдано 73 предписания, составлено 24 протокола об административном правонарушении. «Деятельность эта бюрократизирована в хорошем смысле слова, требует тщательной проверки», - сказала Елена Яковлева, добавив, что сумма наложенных штрафов составила за минувший год 421,5 тысячу рублей.

Самый яркий пример - самострой в Изборске. На сегодня есть решение судов, согласно которому постройка должна быть снесена. Комитет намерен добиваться исполнения этого решения.