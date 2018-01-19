Общество

6,8 тысяч человек приняла за 7 лет Псковская область по программе переселения соотечественников

В прошлом году 1,2 тыс человек прибыло в Псковскую область в рамках региональной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном комитете Псковской области по труду и занятости. Соотечественники переехали в регион из стран бывшего СССР: Молдовы, Украины, Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана.

Большая часть из них прибыла на условиях самостоятельного трудоустройства (79%) в Псковской области, 12% - на условиях ведения личного подсобного хозяйства или предпринимательской деятельностью и 9%, чтобы получать образование. По итогам года почти 70% переселенцев трудоспособного возраста трудоустроено (в 2016 году этот показатель был равен 57%).

Приехавшие в регион соотечественники проживают в собственных квартирах и домах, а также в жилье, предоставляемом организациями Псковской области (20%). Остальные участники госпрограммы живут у родственников или арендуют жилплощадь.

Напомним, что региональная программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется в Псковской области с 2010 года. За это время ее участниками стали 6,8 тыс человек. В рамках программы соотечественникам и членам их семей оказывается социальная поддержка: компенсируются затраты на прохождение медосмотров для получения разрешения на временное проживание и нострификацию, обучение по другим специальностям по направлению Областного центра занятости, 50% стоимости жилья, а также выплачивается материальная помощь.