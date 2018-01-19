Общество

Заведующего детсада № 41 в Пскове выберут по конкурсу

Городская комиссия в составе заместителя главы Пскова Елены Полонской, заместителя главы администрации города Александра Коновалова, начальника управления образования администрации Игоря Прокофьева и его заместителя Анны Кузыченко провела выездное заседание в детских садах №№ 41 и 55. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, данный выезд был организован в связи с обращениями родителей воспитанников этих детских садов.

В детском саду № 55, как сообщили в своем обращении родители, в одной из групп температурный режим составляет всего 16-17 градусов. Заведующая Людмила Медведева подтвердила, что в угловых группах при понижении температуры на улице становится значительно холоднее. Члены комиссии зафиксировали показания термометра: в игровой комнате было 19 градусов тепла, в спальне – плюс 17. Осмотрев окна и батареи, участники выезда приняли решение поручить специалистам муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» в ближайшее время оценить качество поступления тепла на входе в детский сад и возможность увеличения температуры в «холодных» группах посредством замены радиаторов отопления.

В детском саду № 41 в ходе встречи с коллективом и родителями дошкольного образовательного учреждения члены комиссии обсудили кадровые и хозяйственные вопросы. Кадровый вопрос касался назначения заведующего детским садом. Напомним, что на сегодняшний день обязанности заведующей исполняет Елена Журавлева. Узнав, что в Псковскую городскую Думу для утверждения на сессии управление образования представило другую кандидатуру, коллектив и родители обратились к депутатам с просьбой отложить рассмотрение вопроса и объяснить, почему вакансия не была предложена Елене Журавлевой, которая, по мнению воспитателей и родителей, справляется с исполнением своих обязанностей.

Игорь Прокофьев рассказал собравшимся, каким образом отбираются кандидатуры на руководящие должности. В частности, он пояснил, что в управлении образования существует кадровый резерв, который формируется из инициативных и перспективных работников по представлению руководителей учреждений. Затем кандидаты проходят обучение по программе «Менеджмент в образовании» и сдают экзамен на соответствие должности руководителя.





Компромиссное решение – выбрать заведующего детским садом № 41 на открытом городском конкурсе – предложила Елена Полонская. Конкурсная комиссия будет сформирована из представителей Псковской городской Думы, администрации города, руководителей образовательных учреждений, представителей педагогического коллектива и родительской общественности самого детского сада. Кандидаты должны будут представить программы развития дошкольного учреждения. Участвовать в конкурсе смогут и те, кто не входит в упомянутый кадровый резерв.

Также родители детского сада № 41 пожаловались на проблему подтопления территории и освещения улиц на подступах к образовательному учреждению. Данные вопросы комиссией были взяты на контроль.