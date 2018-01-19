Общество

20 тонн томатов, ввезенных в Псковскую область под видом полипропиленовых дисков, уничтожил Россельхознадзор

На этой неделе должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям произведено уничтожение 20 тонн подкарантинной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, речь идет о партии томатов, задержанной в ходе оперативного рейда специалистами правоохранительных органов Псковской области. Ее завезли на территорию России из Республики Беларусь в автотранспортном средстве в сопровождении документов, согласно которым в машине находились полипропиленовые диски.

Должностными лицами управления данная подкарантинная продукция признана небезопасной, в связи с отсутствием документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние, происхождение и качество.

В связи с нарушениями законодательства в области карантина растений томаты неизвестного происхождения уничтожены механическим путем на полигоне твердых бытовых отходов в городе Остров Псковской области.