Общество

17 солдат Второй мировой подняли поисковики в сотрудничестве с археологами на раскопках в Великолукском районе

17 солдат-участников Второй мировой войны подняли поисковики в сотрудничестве с археологами на раскопках в Великолукском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 19 января сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Осенью 2017 года археологи приступили к раскопкам на селищах в Великолукском районе. Общая площадь - 9000 квадратных метров. Удалось исследовать остатки поселений и даже поработать с материалами Второй мировой войны. В сотрудничестве с поисковиками были подняты останки 17 бойцов, причем, не только «наших».

В минувшем году археологами также велись работы на курганно-жальничном могильнике у деревни Заклинье в Стругокрасненском районе. Нам были обнаружены безинвентарные погребения.