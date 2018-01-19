Общество

На «Зимние забавы» приглашает псковичей каток в «Таблетке» 20 января

Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина приглашает жителей Пскова на «Зимние забавы», которые состоятся на катке в «Таблетке» (Летний сад, Октябрьский проспект, 34). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации парка, действо пройдет завтра, 20 января, с 12.00.

Гостей ждут герои диснеевских мультфильмов, конкурсы и розыгрыш билетов на каток.

Добавим, каток в «Таблетке» работает с 19 января.

Часы работы:

понедельник - четверг - с 15.00 до 21.30

пятница - 15.00 - 22.00

суббота - 11.00 - 22.00

воскресенье - 11.00 - 21.30.