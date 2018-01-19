Общество

На территории особой экономической зоны «Моглино» в скором времени появится таможенный пост Псковской таможни

В ближайшее время на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» разместится Псковский таможенный пост Псковской таможни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, администрация «Моглино» создала для этого все необходимые условия.

Мероприятия по размещению Псковского таможенного поста не затронут его структуру. Полномочия таможенного поста по совершению таможенных операций, связанных с декларированием товаров, сохранятся без изменений. Сокращение штатной численности Псковского таможенного поста в ходе мероприятий по его перемещению не планируется.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», созданная в 2012 году в целях содействия социально-экономическому развитию государства, привлечения инвестиций, создания и развития производств, сейчас представляет собой индустриальный парк площадью 215 гектаров в 8 километрах от Пскова. На его территории планируется реализация проектов развития высокотехнологичных секторов промышленности, а также размещение предприятий логистики и сферы услуг.

С размещением таможенного органа в особой экономической зоне «Моглино» у резидентов, учитывая применение таможенными органами современных информационных технологий, значительно улучшающих качество процессов совершения таможенных операций и упрощающих таможенное администрирование, появляется возможность осуществлять весь спектр таможенных операций в минимальные сроки и с минимальными материальными издержками.

На сегодняшний день статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» имеют девять российских и зарубежных компаний, специализирующихся на производстве кабельно-полупроводниковой продукции, коммунального, теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования, инструментов для штукатурно-малярных работ, лакокрасочных материалов, фармацевтических препаратов и пищевой продукции.

30 ноября 2017 года состоялось открытие первого завода лакокрасочных материалов ООО «Nor-Maali», являющегося резидентом Особой экономической зоны «Моглино».

Планируется, что завод ежегодно будет выпускать свыше 1,5 миллионов литров лакокрасочных материалов, а также промышленные напольные покрытия. Как подчеркнул на церемонии открытия директор завода «Nor-Maali» Веса Тукиайнен, на заводе будут использоваться российские материалы и оборудование, в настоящее время доля российского сырья в некоторых продуктах превышает 50%. В 2017 году первая партия товаров (оборудование) помещена под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.