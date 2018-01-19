Общество

Более 2400 псковских детей получили новогодние подарки в рамках благотворительной акции Детского фонда

Псковское областное отделение Российского детского фонда подводит итоги самой крупной новогодней благотворительной акции Псковской области, проведенной сотрудниками и волонтерами при поддержке множества неравнодушных людей. Более 2400 детей-сирот, ребят из нуждающихся семей и детей с особенностями в развитии получили новогодние подарки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Детского фонда, на просьбу подарить детям праздник откликнулись организации, предприниматели и простые жители города: всего к акции присоединились более 100 участников. Кроме того, традиционно присоединились к акции и зарубежные друзья: Ольга Эмхоффер и Владлена Горбунова с группой единомышленников из Германии. Много неравнодушных помощников в этом году передали для нуждающихся детей Псковской области сладости.

Всего состоялось 39 праздничных мероприятий для детей из нуждающихся семей Псковского региона, а также воспитанников школ-интернатов, центров помощи детям и других социальных детских учреждений. Новогодние представления подготовили единомышленники Детского фонда и помощники детей: коллектив Городского культурного центра Пскова и студенты Псковского колледжа искусств, а также уполномоченные представители Детского фонда в 22 районах Псковского региона.

Каждая новогодняя елка по традиции заканчивалась вручением деткам сладких подарков от Деда Мороза и Снегурочки. В этом году сладости получили более 2 400 детей из 22 районов Псковской области.

Помимо этого, уже в третий раз прошла благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!», в рамках которой каждый желающий смог стать волшебником для нуждающегося ребенка, выбрав открытку с новогодним желанием и исполнив его. В этом году в ходе акции исполнились мечты около 180 детей из детских учреждений области. Адресные новогодние подарки получили подопечные приютов в Бежаницах, Дедовичах, Порхове, Новоржеве, Себеже и Стругах Красных, а также воспитанники филиала Центра специального образования №2 в г. Острове и Красногородского детского сада «Колосок». Кроме того, дети из Себежского и Островского приютов получили от благотворительного фонда праздничные посылки с конструкторами, развивающими играми, книжками и игрушками.

Напомним, что акция «Новогодние и Рождественские праздники» проходит в рамках проекта «Калейдоскоп добрых дел» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.