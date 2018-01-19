Общество

Президент России поздравил псковичку с 90-летием

В пятницу, 19 января, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков вручил жительнице дер. Муровицы Псковского района персональное поздравление президента России. Владимир Путин поздравил Нину Васильевну Юдину с 90-летним юбилеем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Нина Васильевна — ветеран Великой Отечественной войны и труженица тыла — родилась 19 января 1928 года. После освобождения из концлагеря, где она оказалась во время Великой Отечественной войны, Нина Васильевна в 1944 году пришла трудиться в совхоз «Победа». В нем женщина проработала телятницей до выхода на пенсию. Нина Васильевна неоднократно поощрялась денежными премиями и почетными грамотами Администрации района, райсполкома и облисполкома. Также награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941—1945 гг.»

Отметим, что президент России поздравляет граждан с 90-летием, 95-летием и 100-летием с 2011 года. За это время, по данным Управления Пенсионного фонда России по Псковской области, в регион поступило более 6 тыс. персональных поздравлений.