Общество

Детской музыкальной школе №4 Пскова исполнилось 40 лет

В пятницу, 19 января, псковская детская музыкальная школа №4 отметила свой 40-летний юбилей. По случаю знаменательной даты учреждения дополнительного образования в Городском культурном центре состоялся торжественный вечер, на котором выступили лучшие воспитанники школы, выпускники разных лет и все те, кто в этот день пришел поздравить коллектив учреждения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов МСУ Пскова, от имени главы города с юбилейной датой музыкальную школу №4 поздравил заместитель руководителя областного центра Владимир Воробьев. Он передал директору Приветственный адрес за подписью Ивана Цецерского, в котором, в частности, говорится: «За 40 лет работы преподавателям удалось раскрыть и вырастить не одну плеяду юных дарований. Результатом их кропотливого труда являются блестящие победы воспитанников школы на конкурсах самого разного уровня - от городских до международных. Настоящей жемчужиной школы является ансамбль гусляров». Владимир Воробьев пожелал преподавателям благодарных учеников, а воспитанникам - творческих успехов.

К теплым пожеланиям присоединился также начальник Управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов.

Школа была открыта в 1977 году. Детям отдаленных микрорайонов города была предоставлена возможность получения музыкального образования непосредственно по месту жительства. Первые ученики - 300 девчонок и мальчишек - стали обучаться игре на фортепиано и скрипке, гуслях и домре, баяне и аккордеоне, а также хоровому пению.

Со временем росло число учеников, происходило становление и формирование музыкальных отделений, увеличивался штат учителей, а, росло и их мастерство. За истекшие годы музыкальная школа стала одним из центров развития детского музыкального творчества в Пскове. В настоящее время в музыкальной школе №4 работает 30 преподавателей, обучается 503 учащихся по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области музыкального искусства.

За свою 40-летнюю историю у школы сложились свои традиции, творческие достижения. Ежегодно ученики принимают участие в конкурсах различного уровня, а лучшие из них становятся лауреатами областных и федеральных стипендий, таких как: «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России», «Надежда России», «Новые имена». Кроме того, школа занесена в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова» за активную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, большую культурно-просветительскую деятельность, высокий уровень подготовки учащихся.