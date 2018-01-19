Общество

Администрация области ведет поиск площадки под межмуниципальный полигон ТБО

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова администрация региона ведет работу по поиску земельного участка для размещения межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов северной зоны. Такая задача поставлена во исполнение поручений президента РФ в сфере регулирования обращения с ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках поручений в регионе установлен запрет на размещение ТКО без предварительной сортировки и идет создание замкнутого цикла обращения с отходами (раздельный сбор, транспортировка, обработка, утилизация и размещение). В частности, рассматривается возможность реализации соответствующего инвестиционного проекта в Плюсском районе. По приглашению главы района Виталия Аршинова в муниципалитете в пятницу, 19 января, побывал председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов и изучил вопрос на месте.

Виталий Аршинов рассказал, что на стыке границ Псковской, Новгородской и Ленинградской областей есть подходящий участок площадью 110 га. Рядом с ним расположена федеральная трасса, железная дорога, а ближайший населенный пункт находится в 12 км.

Районная власть уже провела предварительные переговоры с компанией из Санкт-Петербурга, которая готова инвестировать собственные средства на первом этапе в строительство полигона ТКО, а на втором этапе — в создание мусороперерабатывающего завода. Затраты областного бюджета при этом будут минимальны. Геологические изыскания, проектирование и строительство комплекса инвестор берет на себя. При сопровождении инвестпроекта администрацией области первый этап может быть реализован в течение 1,5–2 лет.

Виталий Аршинов также добавил, что для реализации второго этапа проекта потребуется подведение к будущему заводу природного газа. Руководитель муниципалитета выразил заинтересованность в том, чтобы газовая ветка была проложена от Сольцов через Заплюсье в Плюссу, а затем может быть протянута и в Струги Красные. Таким образом, инвестпроект поможет газифицировать сразу два района Псковской области. Кроме того, он позволит увеличить поступления в областной и муниципальный бюджеты, трудоустроить на новом объекте местное население, а также организовать сеть малых предприятий по переработке мусора.

По итогам знакомства с идеей проекта и предположительным местом размещения полигона Андрей Агапов подчеркнул, что, прежде чем принимать решение о строительстве, предстоит проработать ряд вопросов: провести геологическую разведку местности, изучить экономическую сторону вопроса, в том числе, спрогнозировать размер тарифа на вывоз мусора для населения. Также участники совещания приняли решение организовать в ближайшее время встречу заместителя губернатора Александра Кузнецова с представителем инвестора для детальной проработки проекта.

Добавим, что новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами, в рамках которой будут созданы межмуниципальные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы, утверждена в Псковской области в соответствии с федеральным законодательством. Переход на новую схему также предполагает повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном сборе ТКО и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки.