Общество

Операцию «Снегоход» проведут в Псковской области в феврале

Профилактическую операцию «Снегоход» с 1 по 28 февраля 2018 года проводет государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в главном государственном управлении сельского хозяйства региона.

Целью операции является обеспечение безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов и т.п. Первоочередное внимание в рамках операции будет обращено на исключение травматизма, связанного с эксплуатацией снегоходов, соблюдение правил регистрации данных транспортных средств, соответствие номеров и агрегатов учетным данным.

Контроль будет осуществляться в местах наиболее вероятного использования внедорожных мототранспортных средств на спортивных и туристических базах, в акваториях Псковского и Чудского озер, реки Великая, в охотхозяйствах области.

Мероприятие проводится во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области, ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Напомним, владельцы внедорожных мотосредств обязаны зарегистрировать технику в органах гостехнадзора, иметь удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «АI», а также представлять внедорожные мотосредства на ежегодный технический осмотр.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 630 снегоходов и 150 колесных внедорожных мототранспортных средств.

Граждане и юридические лица, уклоняющиеся от регистрации и выполнения иных правовых норм, связанных с эксплуатацией внедорожных мотосредств (мотосани, снегоходы, мотовездеходы и т.п.) совершают противоправные действия и несут ответственность в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о порядке предоставления государственных услуг управлением гостехнадзора Псковской области можно получить по телефону 299-523 (доб. 134).