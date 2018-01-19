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Отборочный этап III «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» проходит в Пскове

Региональный отборочный этап III «Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» проходит в Пскове 19-20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном управлении образования региона.

Олимпиада в Псковской области проводится на базе ЦНС «Без предела» - регионального ресурсного центра Ассоциации 3D-образования в рамках Всероссийского проекта «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании» при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Основная цель - формирование и развитие региональной системы 3D-образования, создание условий для выявления и поддержки талантливых школьников, проявляющих интерес к объемному, художественному и техническому творчеству, для формирования базовых знаний по 3D-моделированию, воспитания нового поколения высококлассных инженеров нашей страны.

Направления олимпиады:

• 3D-моделирование

• 3D-сканирование

• объемное рисование 3D ручкой, художественное творчество

• объемное рисование 3D ручкой, техническое творчество

Школьники участвуют в двух возрастных категориях: от 10 (с 5-го класса) до 13 лет включительно от 14 до 16 лет (11 класс) включительно.

Всего от Псковской области представлено около 30 участников из 8 образовательных организаций.

В Ассоциацию 3D-образования входят 37 регионов РФ. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства образования и науки РФ.