Общество

22 января в Пскове стартует очный этап студенческой олимпиады «Я - профессионал»

В понедельник, 22 января, в 10:00 в Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ул. Балтийская, 5б) состоится открытие первой ступени очного этапа Всероссийской профессиональной студенческой олимпиады «Я - профессионал» по Северо- Западному федеральному округу по направлению «педагогическое образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном управлении по связи и массовым коммуникациям Псковской области.

В открытии запланировано участие руководителей управлений образования области и города, а также ректора ПсковГУ.

«Я - профессионал» - это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Задания для участников составили эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Организаторы заверяют, что проверяться будет не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания.

Всего в очном этапе в Пскове примут участие 12 студентов. 3 из них – из Пскова. Остальные - из Санкт-Петербурга, Вятки, Белгорода, Череповца и Мурманска.

Участники представят компетентному жюри конкурсные модельные уроки. В составе жюри: директора школ и преподаватели университета. За конкурсом будет следить наблюдатель из Москвы.

В финал олимпиады пройдут 3 участника, которые автоматически попадают в зимнюю школу на базе крупного вуза страны в Нижнем Новгороде, где в течение недели для них будут организованы мастер-классы, дискуссионные площадки и открытые лекции ведущих современных педагогов и психологов.