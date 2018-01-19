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В праздник Крещения Господня епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук

В праздник Святого Богоявления - Крещения Господня, 19 января, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационно-аналитическом отделе Великолукской епархии.

Его Преосвященству сослужили: ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки протоиерей Сергий Матвеев; клирики собора иерей Роман Донец, иерей Евгения Глухоедов, иерей Святослав Гусев и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил заведующий канцелярией Великолукского Епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов).

Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук, регент Ольга Смольченкова.

По окончании Божественной литургии епископ Сергий совершил чин Великого освящения воды, окропив святыней храм и всех молящихся в нем. В завершение чина освящения владыка Сергий поздравил всех с праздником Крещения Господня и обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным Великой агиасме и преподал святительское благословение.

Несмотря на будний день, множество людей пожелали быть сопричастниками торжеству. Великолучане выстраивались в очередь к ёмкостям с Крещенской водой и, наполняя принесенные сосуды, сердечно благодарили сотрудников храма.

Напомним, что праздник Крещения Господня - один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие - крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы, упоминание об этом дне мы находим в постановлениях и правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному), Крещение Господне стало отдельным праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски единства Рождества и Крещения в богослужении. Например, у обоих праздников есть Навечерие - Сочельник со строгим постом и особыми традициями.

Раннее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Крещения Господня, и о ее чудесных свойствах (в первую очередь способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста (387 год): «В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своём не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей».

Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая - связана с обычаем христиан Иерусалимской церкви шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По традиции, Крещенскую воду хранят год до следующего праздника Крещения. Пьют ее натощак, благоговейно и с молитвой.