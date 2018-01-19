Общество

Жители острова Залита жалуются на недоступность образования для их детей

Изоляция жителей острова Залита не ограничивается отсутствием продуктов питания и медицинской помощи. Также островитяне жалуются на невозможность их детей обучаться. Речь об элементарном школьном образовании.

По словам жителей Талабска, на острове постоянно живут пятеро детей школьного возраста. Но процесс обучения стал практически невозможным из-за того, что не учитываются территориальные особенности населенного пункта. Так, образовательный процесс фактически останавливается одновременно с тем, как прекращается регулярное транспортное сообщение с островом.

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