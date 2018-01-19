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Общество

В России может появиться система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

20.01.2018 13:42|ПсковКомментариев: 3

В России может появиться система распознавания лиц, которая позволит студентам сдавать экзамены в вузы в режиме онлайн, сообщил «Известиям» генеральный директор и основатель компании-разработчика VisionLabs Александр Ханин.

«Вузы с дистанционным образованием могут полностью перевести все процессы в онлайн без тревог о том, что студенты могут мошенничать на тестах или при обучении. Для программ с очным обучением - это возможность перенести процесс сдачи экзаменов, тестов и домашнего задания в онлайн», - сказал он.

Глава компании отметил, что система распознавания лиц в образовании уже позволила значительно упростить процесс обучения студентов Московского института психоанализа, которым онлайн доступны все учебные материалы, что раньше было невозможно из-за стандартного доступа по паролю. Сейчас же система распознает лица, а значит, предоставляет учебную информацию непосредственно самому студенту.

Александр Ханин также отметил, что система распознавания лиц в будущем даст возможность сдавать экзамены онлайн. Данная система позволяет исключить мошенничества, в которых студенты могут прибегать к помощи третьих лиц для сдачи экзаменов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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