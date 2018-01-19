Общество

В псковском штабе сторонников Навального изъяли листовки и оргтехнику

В псковском штабе сторонников Алексея Навального прошли следственные действия - обыск и изъятие материалов в рамках административного расследования. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Команда Навального. Псков».

«Полиция пересчитывает листовки всех возможных видов, которые есть у нас в штабе. Всё это они заберут с собой. Изымают и компьютеры, принтеры, всю оргтехнику — включая личный ноутбук координатора штаба», - отмечается в сообщении.

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Расследование идет по административной статье 5.12 - изготовление и распространение незаконной агитации. Речь идет о листовках с информацией про забастовку избирателей. Цель акции - бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках.

Фото: телеграмм-канал «Команда Навального. Псков»