Общество

В день Святого Богоявления в Невеле прошел Крещенский крестный ход

В день Святого Богоявления, Крещения Господня, 19 января, в Невеле состоялся ставший уже традиционным крестный ход на иордань Невельского озера.

Молитвенное шествие возглавил благочинный Невельского церковного округа, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля, протоиерей Петр Нетреба. Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля, регент Марина Нетреба.

По совершении водосвятия, каждый желающий смог окунуться в прорубь, для чего были сделаны специальные мостки и раздевалка.

Напомним, что в Невеле традиция крестного хода на иордань с окроплением улиц святой водой в праздник Святого Богоявления, Крещения Господня была прервана Октябрьской революцией 1917 года. После возрождения Великолукской епархии крестный ход в Невеле был возобновлён и проходит уже третий год подряд.

Традиционно он начинается от Свято-Троицкого кафедрального собора и следует через весь город до городского пляжа на берегу озера Невель, а затем по льду озера до иордани.