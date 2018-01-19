Общество

Умер игрок команды КВН из Брюховецкой

Скончался игрок команды КВН «Нате» Сергей Баленко. Об этом сообщает группа команды в соцсети ВКонтакте.

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. Сегодня, 19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», – говорится в сообщении.

В Международном союзе КВН смерть Сергея Баленко назвали «внезапной» и «неожиданной». Причина смерти 21-летнего кавээнщика не разглашается, однако его товарищ по команде Игорь Дикалов опроверг предположение поклонников о том, что Баленко совершил самоубийство.

Команда «Нате» представляет станицу Брюховецкую Краснодарского края. По результатам фестиваля «КиВиН-2018», который проходил с 4 по 17 января в Сочи, команда квалифицировалась в Высшую лигу КВН. Начало 32-го сезона лиги состоится в феврале 2018 года.