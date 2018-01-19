Общество

Новейшую бронетехнику получат в этом году псковские десантники

В начале 2018 года в Псковское десантно-штурмовое соединение войск ВДВ поступит партия новейших БМД-4М и БТР МДМ, дислоцирующееся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что соединение ВДВ получит партию современных модернизированных боевых машин и гусеничных бронетранспортеров в первом квартале текущего года. После прибытия машин на станцию разгрузки и доставки в одну из воинских частей соединения, будет проведена торжественная передача боевой техники специально подготовленным экипажам.

Экипажи ожидаемой соединением боевой техники проходили обучение в учебном центре в период их производства на предприятиях оборонной промышленности.

«БМД-4М и БТР-МДМ - это новейшие скоростные, плавающие гусеничные боевые машины десанта и бронетранспортеры, оснащённые самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С приходом этих машин, боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения имеющих в распоряжении новейшее вооружение существенно увеличатся», - подчеркивают в Минобороны.

Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты «Аркан», которое служит и пусковой установкой ПТУР, а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

Единый для обоих типов выстрелов автомат заряжания 100-мм орудия обеспечивает высокую скорострельность прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций на дальностях до 7 километров, а по механизированным и бронированным средствам прицельную стрельбу до 5,5 километров.