Общество

С 21 января начнется прием заявок на аккредитацию журналистов для работы на избирательных участках на выборах президента

Избирательная комиссия Псковской области с 21 января начинает прием заявок от региональных СМИ на аккредитацию для работы на избирательных участках на выборах Президента России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном избиркоме.

Аккредитация необходима для присутствия в помещениях для голосования, при установлении итогов голосования и определении результатов выборов на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Прием заявок продлится до 18:00 14 марта 2018 года. Аккредитационное удостоверение СМИ будет действительно до определения результатов выборов.

Аккредитация осуществляется в соответствии с постановлением ЦИК России от 17 января 2018 г. № 129/1072-7 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов Президента Российской Федерации в 2018 году».

Отметим, что сотрудники СМИ для работы в день выборов президента 18 марта на избирательных участках должны будут получать отдельную аккредитацию, а годовая аккредитация, полученная перед единым днем голосования 10 сентября 2017 года, действовать не будет. После выборов президента, полученная к 10 сентября годовая аккредитация продолжит действовать на региональных и местных выборах, а в июне начнется аккредитация к единому дню голосования 9 сентября.

Аккредитацию могут получить журналисты, работающие в зарегистрированном СМИ по трудовому или гражданско-правовому договору, заключенному не менее чем за два месяца до назначения выборов.

Добавим, что проводимая аккредитация дает журналисту право находиться в помещениях для голосования в день выборов, присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках, а также на заседаниях избирательной комиссии при установлении итогов голосования.

Кроме того, аккредитованный журналист может производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования. Для этого предварительно он должен уведомить об этом председателя, зампреда или секретаря соответствующей избирательной комиссии. При этом представители СМИ при наличии аккредитации имеют право знакомиться с протоколами избирательных комиссий об итогах голосования, результатах выборов, а также получать копии этих протоколов.

Напомним, что поправки, обязывающие журналистов получать аккредитацию для работы на избирательных участках, были внесены в законодательство в 2016 году. Впервые эта норма применялась в единый день голосования 18 сентября, когда проходили выборы в Госдуму. До этого любой журналист мог свободно приходить на избирательный участок, имея при себе редакционное удостоверение. Этим нередко пользовались организации, осуществляющие наблюдение за выборами, они направляли наблюдателей в качестве журналистов зарегистрированного СМИ.

Для аккредитации представителей СМИ в ЦИК России подаются следующие документы:

• подписанная главным редактором заявка на аккредитацию с указанием даты голосования, в связи с которой она подается;

• заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ (для зарегистрированного средства массовой информации);

Документы принимаются как в бумажном виде (оригиналы документов), так и в электронном (сканы документов).

Постановление и форма заявки здесь.

Почтовый адрес Избирательной комиссии Псковской области: 180001, Псков, ул. Некрасова, д.23, тел/факс (8112) 290-969.

Электронная почта для направления документов на аккредитацию: iksrf_60@mail.ru