Общество

В Великих Луках прошла акция, приуроченная ко Дню республики Крым

Сегодня, 20 января, молодежь Великих Лук провела акцию, призванную напомнить горожанам о Дне республики Крым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Акция прошла в центре города, на площади Рокоссовского, где студенты раздали великолучанам белые, синие и красные воздушные шары, символизирующие цвета российского флага. Ребята напомнили жителям южной столицы области о том, что 27 лет назад прошел общекрымский референдум, который положил начало автономии республики Крым.

Добавим, что акцию провел отдел по молодежной политике Великих Лук совместно с членами студенческого совета города.