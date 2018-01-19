Общество

«Двойные» именины отпразднуют в Тригорском 25 января

В четверг, 25 января, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоится музейный «Веселый праздник именин». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в этот день в мемориальной усадьбе «Тригорское», некогда бывшей имением приятелей и деревенских соседей Пушкина Осиповых и Вульфов, традиционно будут вспоминать сразу двух именинниц.

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Из фондов Пушкинского Заповедника.

Первая из именинниц — Татьяна Ларина, одна из самых известных героинь русской литературы, главное действующее лицо пушкинского романа в стихах.

Другая именинница этого дня — Евпраксия Вульф, или Зизи, как называли ее домашние — младшая дочь хозяйки усадьбы Прасковьи Александровны Осиповой от первого её брака с Николаем Вульфом. 25 января (или 12 января по старому стилю) православные вспоминают не только святую мученицу Татиану, но и преподобную Евпраксию Тавенисскую, ангела-хранителя Евпраксии Николаевны.

Вполне вероятно, что в какой-нибудь из Татьяниных дней Пушкин мог явиться в Тригорское, чтобы поздравить милую приятельницу, которую не раз упоминал — как в лирике, так и в том же «Онегине», отметили в музее-заповеднике.

В программе музейного праздника этого года — стихи, музыка и танцы. В сценарный план праздника включили поэтические произведения как самого Пушкина, так и его современников а также вокальные пьесы на стихи поэтов XIX столетия. Именинный «деревенский бал» будет дан силами сотрудников музея и их друзей и помощников — учащихся районной ДШИ имени С.С. Гейченко и воспитанников танцевально-спортивного клуба «Де Марко».

Начнут «Веселый праздник именин» в 15.00. Вход свободный.