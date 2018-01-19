Общество

В Великих Луках водителям напомнили, что безопасность детей-пассажиров зависит от взрослых

В Великих Луках сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, юные инспекторы движения совместно с представителями ДПС ГИБДД напомнили водителям, что безопасность детей-пассажиров зависит от ответственного отношения взрослых и строгого соблюдения ими Правил дорожного движения, направленных на обеспечение безопасной перевозки пассажиров в салонах транспортных средств. В рамках проводимого мероприятия водителям были вручены информационные буклеты. Встречи с ними проходили в местах массового посещения граждан, в том числе вблизи крупных магазинов и супермаркетов

Акция нашла положительный отклик среди водителей. В ходе общения с организаторами они говорили, что такого рода информация о важности использования детских удерживающих устройств, приемах и способах их установки будет способствовать предупреждению ДТП, а также поможет сохранить жизнь и здоровье маленьких пассажиров.

Отметим, что это профилактическое мероприятие прошло при поддержке Администрации города Великие Луки.