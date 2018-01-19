Общество

Псковские коммунисты почтили память Ленина в годовщину его смерти

В воскресенье, 21 января, коммунисты Пскова и Псковской области в 94-ю годовщину смерти Владимира Ленина почтили его память. Как сообщает пресс-служба обкома компартии, торжественная колонна начала свое движение от здания Псковского областного отделения КПРФ на ул. Гоголя.

Сторонники и члены партии прошли к памятникам Ленину на площади Ленина и у Дома Советов со стороны ул. Некрасова, где состоялись митинги и возложение цветов.

«Коммунисты также возложили цветы к горельефу Ленина на ул.Советской, который был отреставрирован силами псковских коммунистов в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции со стороны», - отметили в пресс-службе.

Перед собравшимися выступили член ЦК КПРФ, основатель движения «Русский лад» Владимир Никитин, член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского горкома КПРФ Дмитрий Михайлов. В торжественных мероприятиях также приняли участие депутаты Псковской городской Думы, псковские коммунисты и сторонники партии.

Далее колонна проследовала в Домик «Искры» на Плехановском посаде. Именно в этом здании в 1900 году Владимир Ленин провел совещание, на котором было принято решение об издании за границей газеты «Искра» и журнала «Заря». А через два года в этом доме был образован организационный комитет по созыву II съезда РСДРП. Сейчас в Домике «Искры» располагается мемориальный музей, экспозиция которого доступна жителям и гостям Пскова.