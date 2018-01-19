Общество

В Пушкинских Горах прошел профилактический рейд МЧС

В Пушкинских Горах прошел профилактический рейд, в ходе которого сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам были проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки профилактического характера по темам: «Берегите свой дом от пожара», «Безопасный отопительный сезон».

Как сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области, собое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям поселка также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей.