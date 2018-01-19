Общество

Пресс-секретарь Путина рассказал о семейных походах в баню и любви к красным штанам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в телеэфире о традициях своей семьи и о том, почему любит яркие цвета одежды.

«В воскресенье вечером мы, как правило, никуда не ходим, и мы все собираемся в бане, паримся в бане, сидим, вот - вот только своей семьей», - рассказал он в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскар-заде» на государственном телеканале «Россия-1».

Дмитрий Песков с женой - олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой

Дмитрий Песков также рассказал, что всю семью собрать вместе удается нечасто. «У нас редко все собираются, редко, когда все вместе, потому что младший сын и совсем старший сын - они не с нами живут, - пояснил он. - Но бывают все равно моменты, когда удается всем собраться, и это, наверное, самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты».

Рассказывая о своем гардеробе, пресс-секретарь президента РФ признался, что в него входят ставшие уже известными по социальным сетям красные тренировочные штаны и несколько костюмов, в которых он проводит большую часть времени.

На вопрос о том, откуда у него тяга к ярким цветам, Песков, который в тот момент был в ярком шарфе, пояснил: «Это в пику серым будням».

«Мало красок, у нас мало красок, - отметил он. - Я очень люблю море, очень люблю солнце, очень люблю насыщенные цвета. Потому что я считаю, что вот этого должно быть много в жизни, а когда дефицит этого в реальной жизни, то, конечно, хочется это просто для самоощущения чем-то компенсировать».

Говоря о своем рабочем графике, Дмитрий Песков поделился, что выходным для него чаще всего бывает воскресенье, «если нет командировок». «Иногда бывает, что и в воскресенье работаем, потому что, конечно, программа президента - она вообще исключает какие-то выходные, но чаще всего в воскресенье удается отдохнуть», - рассказал он. По словам Пескова, в таких случаях половину единственного выходного часто приходится тратить на решение бытовых и семейных вопросов.