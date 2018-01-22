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Общество

В Псковской области более 26 тысяч пенсионеров получают федеральную социальную доплату к пенсии

22.01.2018 09:15|ПсковКомментариев: 0

Если до 1 января в Псковской области федеральную социальную доплату до прожиточного минимума в области получали 28483 человека, и ее средний размер составлял 2030 рублей, то после январского повышения страховых пенсий федеральную социальную доплату получают 26448 человек, а средний размер ФСД составил 2007 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР по Псковской области.

Таким образом, в Псковской области количество получателей федеральной социальной доплаты (ФСД) после январской индексации пенсий уменьшилось на 2035 человек.

Это явилось следствием того, что уровень материального обеспечения данной категории граждан достиг или превысил, уровень прожиточного минимума пенсионера, установленный на 2018 год в регионе - 8726 рублей.

Напомним, доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении. Поэтому величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже доход – тем больше доплата.

При увеличении размера пенсии или иных денежных выплат, в том числе в результате индексации, размер ФСД уменьшается, а в случае, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера превышает величину установленного прожиточного минимума, ее выплата приостанавливается. Приостанавливается такая выплата и при поступлении пенсионера на работу. В этом случае получатель ФСД обязан сообщить о факте трудоустройства в управление ПФР по месту жительства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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