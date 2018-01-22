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Общество

Трудовой коллектив «Псковавиа» просит Михаила Ведерникова пояснить перспективы дальнейшего функционирования предприятия

22.01.2018 09:50|ПсковКомментариев: 25

 Трудовой коллектив ОАО «Псковавиа» написал открытое письмо временно исполняющему обязанности губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой «дать ответ о планах и перспективах дальнейшего функционирования и развития принадлежащего Псковской области открытого акционерного общества «Псковавиа» для дальнейшего понимания судьбы сотрудников, работающих на предприятии в настоящее время».

В письме, текст которого имеется в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей, говорится, что в январе 2014 года указом президента РФ акции ОАО «Псковавиа» были переданы в собственность Псковской области с целью развития региональной авиакомпании и привлечения администрацией Псковской области инвестиций в размере 1 212,3 млн. рублей в комплексную реконструкцию, модернизацию имущества ОАО «Псковавиа» и развития инфраструктуры аэропорта Пскова на условиях государственно-частного партнерства.

За период 2014-2017 годы предприятие «Псковавиа» не получило привлеченных инвестиций в комплексную реконструкцию и модернизацию имущества со стороны администрации Псковской области на условиях государственно-частного партнерства, о котором говорится в указе президента РФ Путина №49 от 31 января 2014 года.

В итоге на конец 2017 года предприятие имеет:

  • 95 % уровень износа аэропортовой инфраструктуры, что не позволяет в полной мере предоставлять аэропортовые услуги;

  • устаревший парк собственных и арендованных воздушных судов с непомерно дорогой арендой (Ан-24, АН-26), срок службы которых со всеми продлениями ресурсов закончится полным списанием в ближайшее время. Кроме того, эти самолеты имеют крайне низкую топливную эффективность, что при нынешних ценах на авиакеросин делает их эксплуатацию нерентабельной;

  • резкое снижение доходов в связи с низкой конкурентноспособностью ОАО «Псковавиа» на рынке авиаперевозок и грузоперевозок за счет устаревших морально и физически воздушных судов;

  • высокий уровень задолженности перед кредиторами - поставщиками услуг (контрагентами);

  • высокий уровень задолженности по налогам и сборам;

  • высокий уровень задолженности перед работниками по заработной плате за август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года;

  • заблокированные ИФНС расчетные счета предприятия в кредитных учреждениях, что приводит к остановке полетов авиакомпании и остановке деятельности аэропорта, то есть блокирует деятельность всего предприятия;

  • увеличивающееся административное давление со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Поставлены на поток (практические ежедневные) запросы о предоставлении сведений и документов со стороны транспортной прокуратуры, запросы о предоставлении сведений и выемки документов, баз учетных данных со стороны линейного отдела МВД России на транспорте, следственного комитета на транспорте, УФСБ РФ по Псковской области в связи с ростом убытков от деятельности предприятия, ростом кредиторской задолженности, не своевременной выплаты заработной платы;

  • рост количества судебных разбирательств в Арбитражных судах по взысканию задолженности с ОАО «Псковавиа»;

  • 236 квалифицированных подготовленных авиационных специалистов и их семьи являются заложниками ситуации, в связи с отсутствием информации относительно дальнейшей судьбы предприятия.

«21 декабря 2017 года президент России подписал указ №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», в котором одним из основополагающих принципов госполитики в сфере конкуренции названо "сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых и контролируемых государством или муниципальными образованиями". По нашему мнению у ОАО «Псковавиа» есть перспективы выхода из сложнейшей сегодняшней ситуации при условии инвестирования в комплексную реконструкцию и модернизацию предприятия», - сообщается в письме трудового коллектива.

Сотрудники предприятия уверены, что ОАО «Псковавиа» интересен региону , так как имеет:

  • необходимые сертификаты для осуществления следующих видов деятельности:

  • воздушные пассажирские регулярные и нерегулярные перевозки;

  • воздушные грузовые чартерные внутренние и международные перевозки;

  • аэропортовая деятельность и наземное обслуживание воздушных судов в аэропорту Псков;

  • периодическое и оперативное техническое обслуживание воздушных судов;

  • авиационные работы.

  • собственную аэропортовую базу;

  • удлиненную полосу и ВПП рабочей длинной 2514 м, что позволяет принимать воздушные суда среднемагистральные воздушные суда типа Боинг 737 различных модификаций и Эрбас 319,320;

  • сертификат эксплуатанта с возможностью выполнять международные пассажирские и грузовые перевозки;

  • статус международного аэропорта и компании;

  • статус международного пункта пропуска в воздушном пространстве РФ;

  • возможность летать и приземляться на необорудованные полосы, в т.ч. в районах Крайнего Севера;

  • близость к аэропортам Санкт-Петербурга и Калининграда, что позволяет получить статус запасного аэропорта;

  • возможность организовать грузовой терминал по обработке экспортных и импортных грузов, что расширит сетку чартерных (туристических) рейсов.

  • высококвалифицированный подготовленный персонал.

В письме также подчеркивается, что ОАО «Псковавиа» - это старейшее предприятие города Пскова, его история начинается с ноября 1944 года. До 1969 года полеты выполнялись на самолетах По-2, Як-12 и Ан-2, а в феврале 1969 года был получен первый самолет Ан 24. С 1975 по 1995 год авиапредприятие выполняло регулярные пассажирские рейсы не только в Москву и Ленинград (Санкт-Петербург), но и в Симферополь, Киев, Минск и Петрозаводск.

«Нам дорого наше предприятие, мы хотим работать - оказывать услуги населению, государственным структурам и частному бизнесу. Но предприятие медленно умирает, а мы, трудовой коллектив остаемся заложниками сложной ситуации, не получая заработную плату и не понимая, нужны мы здесь или нет. Поэтому мы подготовили данное обращение трудового коллектива, чтобы через средства массовой информации привлечь ваше внимание к судьбе нашего предприятия, являющегося крупным предприятием Псковской области, тем более, что СМИ Псковской области неоднократно освещала данную проблему для жителей Псковской области», - поясняется в письме.

Теги: #псковавиа #михаил ведерников
Источник: Псковская Лента Новостей
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