Общество

Святочные посиделки прошли в общежитии Великолукского медколледжа

17 января в студенческом общежитии Великолукского медицинского колледжа в кабинете «Медицинских сестер милосердия» состоялись святочные посиделки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, участие в посиделках приняли студенты, проживающие в общежитии, директор учреждения Александр Шулаев, выпускница Великолукского медицинского училища, фотограф, цветовод, исполнительница в церковном хоре Любовь Эрн, музыкант, виртуоз игры на народных музыкальных инструментах, исполнительница в церковном хоре Елена Баженова.

Участники посиделок «посидели, поболтали, попели, под руководством Елены Баженовой попробовали себя в роли ложкарей, обсудили сущность Святок в Православии и поговорили о Чудесах». Кроме того, Любовь Эрн вовлекла студентов в беседу о сходствах и различиях при обучении в медицинском колледже сейчас и при обучении в медицинском училище в 1968-1971 годах.

Кроме того, участники мероприятия все вместе еще раз вспомнили о значимой дате – 75-летии освобождения Великих Лук, который отмечался на прошлой неделе.