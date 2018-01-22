Общество

23 января состоится первый вебинар в Школе молодого лидера

Завтра, 23 января, в рамках проекта «Школа молодого лидера» пройдет первый вебинар на тему «Семья в современном обществе». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, прямая трансляция будет вестись в группе «Школы молодого лидера» в VK https://vk.com/smlp18 с 18.00. Присоединиться к вебинару и задавать вопросы по теме может любой желающий.

Об институте семьи, его социальной функции, основных тенденциях в развитии современной семьи участникам вебинара расскажет заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич, юридические вопросы, важные при заключении брака, можно будет обсудить с руководителем Инспекции труда Псковского облсовпрофа, юристом Андреем Стегнием.

Напомним, что уже в феврале пройдут два трехдневных семинара «ШМЛ»: с 9 по 11 февраля в Великих Луках и с 16 по 18 февраля в Пскове. Их главной темой станет обучение молодежи Псковской области основам социального проектирования.

Добавим, что до проведения февральских семинаров участники проекта должны представить свои эссе на тему «Что я могу сделать для своего района\региона». Прием работ завершится 1 февраля. Присылать их можно в сообщения группы в VK https://vk.com/smlp18, в личные сообщения организаторам и (или) на почту pro7u@mail.ru.

Проект «Школа молодого лидера» реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организаторами «ШМЛ» являются ПРОО «СемьЯ» совместно с СОП Псковский облсовпроф.