Общество

В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит 8 волостей Псковского района

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 8 волостей Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пенсионном фонде.

Отметим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.

Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.

График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2018 года