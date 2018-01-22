В первом квартале 2018 года мобильная клиентская служба Пенсионного фонда посетит 8 волостей Псковского района

В январе, феврале и марте 2018 года передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит 8 волостей Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Пенсионном фонде.
Отметим, что график выездов передвижной мобильной службы составляется каждый квартал. Кроме того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предварительно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в администрациях муниципальных образований.
Выезжая на место, специалисты ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. В дополнение каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспечении, социальных и компенсационных выплатах.
Проведение выездных приемов позволяет жителям района реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства.
График выезда передвижной клиентской службы ПФР в 1 квартале 2018 года
|
Наименование управления (отдела) ПФР области
|
январь
|
Населенный пункт
|
февраль
|
Населенный пункт
|
март
|
Населенный пункт
|
УПФР в
г. Пскове и Псковском районе
|
17.01.2018
|
Ершовская волость
|
07.02.2018
|
Логозовская волость
|
14.03.2018
|
Середкинская волость
|
|
24.01.2018
|
Карамышевская волость
|
14.02.2018
|
Писковичская волость
|
21.03.2018
|
Торошинская волость
|
|
31.01.2018
|
Краснопрудская волость
|
-
|
-
|
28.03.2018
|
Тямшанская волость
-