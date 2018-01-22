Общество

Почти полтысячи человек в Псковской области за выходные предупреждены об опасности выхода на лед

В соответствии с распоряжением администрации области о запрете выхода населения и выезда автотранспорта на лед организовано дежурство оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, цель их работы – предупреждать об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете выхода на лед под роспись.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лед они обязаны. 20 и 21 января об опасности выхода на лед было предупреждено 426 человек на 168 единицах техники.