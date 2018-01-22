Общество

69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства отобрали у браконьеров инспекторы рыбоохраны в Псковской области

21 административное правонарушение в области охраны водных биоресурсов выявили госинспектора рыбоохраны в Псковской области на прошлой неделе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, наложено штрафов на сумму 26 тыс. рублей, изъято 95 кг водных биоресурсов и 69 незаконных орудий лова и 4 транспортных средства.

Всего за неделю на территории Северо-Западного федерального округа Госинспекторами рыбоохраны выявлено 106 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 402 300 рублей.