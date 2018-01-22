Общество

Псковские депутаты будут осуществлять контроль за реализацией мер поддержки семьи

Депутаты фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании в рамках своих полномочий будут осуществлять контроль за реализацией мер поддержки семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на первого вице-спикера областного Собрания, первого заместителя секретаря регионального отделения Партии Виктора Антонова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд масштабных мер по улучшению демографической ситуации в стране. И одна из них – установление ежемесячной выплаты гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, при рождении или усыновлении первого ребенка. На эти цели Псковская область уже получила из федерального бюджета первый транш - более 1 млн рублей.

«Эти деньги строго окрашены, поэтому сбоев в их распределении быть не должно, - отметил Антонов. - Мы можем только порадоваться за тех, кто получит такие выплаты. Безусловно, принятые меры будут существенной поддержкой для молодых семей».

Размер пособия в Псковской области составляет 10 тысяч 652 рубля. Средства получат семьи, в которых после 31 декабря 2017 года родился первый ребенок, а среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (в 2018 году - не более 17 тысяч 967 рублей).

Пособие предоставляется ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. За получением выплат псковичам следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.