Общество

Более тысячи имен военнопленных концлагеря «Дулаг» установили общественники на средства президентского гранта

Мобильно-поисковый, историко-просветительский центр «Губернский Автодесант» установил более 1 тыс имен военнопленных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-100», располагавшегося на территории Порховского района в 1941–1944 годах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, эту работу общественники провели на средства Фонда президентских грантов в размере 1 млн рублей, выделенные в конце прошлого года в рамках проекта, направленного на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

«В настоящий момент заканчивается подготовка электронных списков военнопленных и проводиться работа по подготовке «Книги памяти узников "Дулага-100". Мы планируем передать их властям Порхова в феврале», - рассказала директор автономной некоммерческой организации «Мобильно-поисковый, историко-просветительский центр «Губернский Автодесант» Татьяна Голубева.

В этом году на средства президентского гранта «Губернский Автодесант» продолжит заниматься поиском неизвестных ранее захоронений и установкой на их местах памятных знаков.

Напомним, в прошлом году победителями конкурсов Фонда президентских грантов стала 21 некоммерческая организация Псковской области. Это рекордный показатель за все время участия региона в конкурсном отборе. НКО Псковской области реализуют социально значимые проекты на общую сумму более 36 млн рублей.