Псковскому Центру детского и юношеского туризма и экскурсий требуются педагоги

Псковскому областному Центру детского и юношеского туризма и экскурсий требуются педагоги дополнительного образования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, направления деятельности - краеведение, экскурсоведение («Юный экскурсовод»), музееведение, туристская песня, пешеходный туризм, спортивное ориентирование.
Для занятий туризмом и спортивным ориентированием имеется необходимое оборудование, есть спортивный зал. Для занятий по краеведению - учебный класс.
Центр туризма приглашает педагогов по данным направлениям. Подробнее по телефону: 57-62-53.