Общество

За новогодние праздники жители Пскова и области разместили более 500 резюме

Новогодние праздники закончились, большая часть населения страны отдыхала, но были и те, кто в Новый год занимались поисками работы или сотрудников для своей компании. Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад выяснила, кто был заинтересован в новых карьерных перспективах даже в праздничные дни, и кого искали работодатели.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, за период с 31 декабря 2017 года по 8 января текущего года работодатели из Псковской области искали «Рабочий персонал» (34%) и специалистов из сферы «Продажи» (31%). Для работников производственной сферы были открыты 24% от общего числа размещенных вакансий, для профессионалов из банковского сектора – 21% предложений о работе. Равное количество вакансий было опубликовано для начинающих специалистов и административного персонала (по 15%). Еще 10% были размещены для специалистов в области строительства и недвижимости и по 7% пришлось на сферу информационных технологий и профобласть «Инсталляция».

Соискательская активность в Псковской области также была достаточно высока. Более 500 резюме были открыты жителями региона за период новогодних праздников. Из них 23% разместили соискатели из профобласти «Продажи», а 11% принадлежали начинающим специалистам и студентам. Также активность проявляли и работники из профобластей «Административный персонал» и «Производство», «Строительство, недвижимость» (по 7%). Еще 6% резюме, от общего числа размещенных соискателями за период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, пришлось на сферу «Транспорт, логистика» и по 5% пришлось на «Рабочий персонал» и «Безопасность». Меньшее количество резюме было размещено в сферах «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», сфере информационных технологий и банковском секторе (по 4% и 3% соответственно).

В ходе исследования было проанализировано 527 резюме, созданных на портале hh.ru соискателями из Псковской области в период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.