Общество

Молодые псковские фоторепортеры могут стать участниками международного конкурса имени Андрея Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого выступает МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, объявил состав жюри 2018 года.

В него вошли фотоэксперты ведущих информационных агентств и изданий, среди которых Ахмет Сел, руководитель отдела фото и видео-новостей Агентства Анадолу (Anadolu Ajansi), старейшего и крупнейшего в Турции; заместитель директора фотослужбы Государственного информационного агентства Мексики «Нотимекс» (Notimex) Хорхе Арсига Авила; директор фотослужбы Издательского дома «КоммерсантЪ» Павел Кассин; специальный фотокорреспондент «Агентства Франс Пресс» (AFP) Младен Антонов; основатель и директор независимого российского фотоагентства SALT IMAGES Анна Зекрия; Иван Секретарев, фоторепортер с более чем 20-летним стажем работы, в недавнем прошлом фотограф московского бюро информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс» (AP).

В жюри конкурса также вошла Почетный председатель Китайской ассоциации фотографов, председатель Китайской ассоциации женщин-фотографов Ван Яо, в разные годы – заместитель главного редактора Китайского информационного агентства (China News Service) и информационного агентства «Синьхуа» (Xinhua).

Жюри предстоит оценивать работы, прием которых открыт на сайте stenincontest.ru. К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок открыт до 28 февраля 2018 года. Конкурс является единственной в России площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса - поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях – «Главные новости», «Спорт», «Моя планета» и «Портрет. Герой нашего времени». Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства. По результатам голосования жюри в каждой номинации будут определены три призовых места, а также вручена высшая награда - «Гран-при».

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира - Международный комитет Красного Креста (МККК).

Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал «Россия-Культура», информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), международная информационная мультиплатформа TeleSUR, интернет-портал газеты China Daily, журнал Frontline. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают:Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo, PhotoVisa.