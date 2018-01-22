Общество

Потепление прогнозируют в Псковской области к середине недели

Потепление прогнозируют в Псковской области к середине недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, в ближайшие 2-3 дня, 22-24 января, ожидается сохранение морозной погоды, а затем, 25-29 января, велика вероятность, что псковичей ждет небольшое потепление. Дневные температуры будут слабоположительными или близкими к нулю, ночные 0...-2 градуса.

«Ветер сменится на юго-западный, именно этот процесс принесет нам такое потепление. А затем, после 29 января, опять зима вступит в свои права. Морозы будут примерно такими же, как сейчас», - пояснила Тала Нещадимова.