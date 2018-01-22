Общество

Профсоюзные активисты помогут Пушкиногорской санаторной школе-интернату со строительством забора

Профсоюзные активисты помогут Пушкиногорской санаторной школе-интернату в строительстве временного ограждения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа со ссылкой на председателя Ульяну Михайлову, такое желание выразили представители профсоюза работников культуры и профсоюза работников здравоохранения.

«С 23 по 26 января группами по 4-6 человек они будут оказывать помощь в строительстве временного ограждения для школы, чтобы выполнить требования федерального законодательства, и вывести трудовой коллектив школы из-под удара. Подчеркну, что ситуация со строительством забора из подручных средств вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната возникла из-за недостаточного финансирования данного образовательного учреждения из областного бюджета, а не по какой-то другой причине. Мы благодарны предпринимателям, выделившим Пушкиногорской санаторной школе-интернату горбыль для временного ограждения. И мы разделяем позицию руководства школы-интерната в том, что другого выхода, кроме как взять подручный материал и начать строительство временного забора своими силами, у этого образовательного учреждения не было. Тем более, что сейчас трудно предполагать, в какие сроки всё-таки будут выделены средства из областного бюджета на установку забора, и в какие сроки будет проведен конкурс на производство этих работ, которые сегодня выполняются, по сути, волонтерским способом», - отметила Ульяна Михайлова.

По ее словам, на данный момент нужно построить примерно 700 метров ограждения. «Волонтеры рассчитывают построить метров 400. Материал сейчас есть», - уточнила Ульяна Михайлова. Всех желающих помочь школе также приглашают присоединяться к волонтерским группам. Но следует иметь в виду, что школа не располагает достаточным количеством рабочих инструментов, их необходимо принести с собой.

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Напомним, что в мае 2011 года Пушкиногорский районный суд вынес решение об установке ограждения по периметру образовательного учреждения - Пушкиногорская санаторная школа-интернат. В определенные судом сроки в связи с отсутствием финансирования это решение исполнено не было. Образовательное учреждение ежегодно обращалось в суд с заявлением об отсрочке исполнения в связи с тем, что средства на возведение ограждения из областного бюджета в течение 6 лет так и не были выделены. В мае 2017 года Пушкиногорский районный суд вынес определение об отказе в предоставлении отсрочки. В августе 2017 года Псковский облсовпроф обратился в Государственное управление образование Псковской области с просьбой выделить Пушкиногорской санаторной школе-интернату необходимые средства. По информации управления образования в финансовое управление администрации Псковской области были направлены письма с просьбой о выделении школе дополнительных финансовых средств. Но на конец 2017 года эти средства не были изысканы.

22 декабря 2017 года руководство школы получило требование отдела судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому району УФССП по Псковской области о принятии мер по устранению нарушения законодательства о противодействии терроризму, то есть об установлении ограждения по периметру образовательного учреждения до 22 января 2018 года. В связи с чем школа самостоятельно начала строительство ограждения из материала, предоставленного спонсорами.